Stiri pe aceeasi tema

- In Rusia ar fi zeci de mii de asemenea tineri luptatori. Infruntarile lor brutale sunt mai mult decat un simplu spectacol. Sunt biletul lor pentru a-și indeplini visul: acela de a se simți in sfarșit invingatori. Se intampla in special in provinciile din afara metropolelor rusești.

- Rusia si China incearca sa influenteze rezultatul scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, afirma Joseph Biden, potentialul candidat democrat la functia de presedinte."Stiam dinainte, iar acum va pot garanta ca stiu, intrucat am inceput sa primesc din nou rapoarte…

- Lucrarile de restaurare, consolidare, conservare și valorificare durabila a corpului principal al Palatului Principilor sunt in derulare atat la interior, cat și la exterior. Stadiul fizic al lucrarilor realizate pana acum este de 52%. Potrivit datelor furnizate de constructor, SC EURAS SRL, ultimele…

- Cetatenii din SUA, Rusia si Brazilia ar putea avea in continuare interdictie de intrare in Uniunea Europeana din cauza situatiilor legate de coronavirus, atunci cand blocul comunitar isi va actualiza in urmatoarele zile recomandarile de calatorie, au confirmat miercuri pentru DPA surse europene.Comisia…

- Un detectiv care cauta tabloul „Gradina presbiteriului din Nuenen primavara” al lui Vincent van Gogh, furat in luna martie dintr-un muzeu olandez, sustine ca a primit doua fotografii cu opera de arta, ceea ce dovedeste ca aceasta inca exista, relateaza BBC.

- Autoritatile ruse au raportat sambata peste 8.800 de noi cazuri de Covid-19 si aproximativ 200 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore din cauza bolii.In Rusia au fost depistate 8.855 de cazuri in ultimele 24 de ore, potrivit Reuters. Citește și: Klaus Iohannis șocheaza! Demers…

- Umifenovir, comercializat sub numele Arbidol, este un medicament rusesc pentru gripa care nu este aprobat in Uniunea Europeana, insa a fost inclus de Ministerul Sanatații din Romania in protocolul de tratament al pacienților cu forme ușoare și medii de Covid-19. Medicamentul este adus de sponsori, iar…

- Un sondaj realizat de Centrul de Cercetare al Opiniei Publice (VTsIOM) arata ca procentul de incredere al rușilor in Putin a scazut de la 29, in februarie, la 28.3, in martie, ajungand astfel la cel mai mic nivel din ultimii 14 ani, potrivit themoscowtimes. In sondaj, numele lui Putin nu a fost precizat.…