- Presedintele rus Vladimir Putin a precizat, marti, ca amana pentru sfarsitul anului un eventual anunt privind candidatura sa pentru alegerile prevazute sa aiba loc in 2024 si care ar putea sa-l mentina la putere pana in 2036. „Conform legii, parlamentul trebuie sa ia o decizie la sfarsitul anului. Acela…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in doua valuri de atacuri rusesti cu drone si rachete care au avut loc, in noaptea de duminica spre luni, asupra orasului-port Odesa, au anuntat luni dimineata un oficial si armata din regiunea ucraineana de la Marea Neagra, relateaza Reuters. „Ca urmare a atacului…

- Solutia exportului cerealelor ucrainene la Marea Neagra „depinde de tarile din Occident care trebuie sa-si respecte promisiunile”, a susținut presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in urma unei discuții telefonice cu Vladimir Putin, conform AFP. ”Cred ca o solutie poate sa fie gasita”, a subliniat…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a sugerat, sambata, ca Moscova va mai ataca porturile ucrainene ca raspuns la atacurile Kievului asupra navelor rusesti in Marea Neagra si a amenintat ca Ucraina va avea parte de „o catastrofa ecologica”, relateaza Reuters. Medvedev, care este vicepresedinte al…

- ​​Senatul SUA a adoptat proiectul de lege privind securitatea Marii Negre. „Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat joi seara, 27 iulie 2023, legea privind autorizarea bugetului apararii SUA (National Defense Authorization Act / NDAA). In cadrul NDAA, a fost aprobat și proiectul de lege Black…

- FSB a anuntat ca a dejucat un atac ucrainean vizand o nava a Flotei ruse la Marea Neagra care transporta rachete de inalta precizie si ca a arestat un marinar rus, recrutat de Serviciile Speciale ucrainene sa comita atacul cu doua dispozitive explozive. #Russia's Federal Security Service (#FSB) said…

- NATO intensifica supravegherea in regiunea Marii Negre, dupa iesirea Rusiei din acordul care asigura trecerea in siguranta a navelor care transporta cereale ucrainene, relateaza Reuters. „NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea Marii Negre, inclusiv cu avioane de patrulare…

- Moscova poate inlocui cerealele ucrainene destinate Africii, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin pe fondul apropierii summitului Rusia-Africa, preconizat sa se desfasoare joi la Sankt-Petersburg, dupa ce Kremlinul s-a retras din acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra.…