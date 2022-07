Centrul de masurare a radioactivitatii din zona de excludere a Centralei nucleare de la Cernobil a devenit partial nefunctional, dupa ce militarii rusi au furat, in timpul ocupatiei din lunile februarie si martie, softurile echipamentelor, a declarat, pentru Agerpres, directorul adjunct al centrului, Olexandr Barsukov. Potrivit sursei citate, armata Rusiei ar fi sustras hardurile calculatoarelor […] The post Rușii au furat softurile centralei de la Cernobil, invocand ca acolo s-ar produce armament nuclear appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…