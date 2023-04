Rușii au bombardat regiunea Zaporijjea în noaptea Învierii, inclusiv o biserică a fost avariată Armata rusa a lansat un amplu bombardament in noaptea de sambata spre duminica, 16 aprilie, asupra regiunii Zaporijjea, cunoscuta prin faptul ca aici exista cea mai mare centrala nucleara Europa. Printre cladirile avariate se numara și o biserica. „Nimic sacru, nici macar in noaptea Invierii lui Hristos. Inamicul a efectuat un atac masiv”, a transmis Iurii Malașko, șeful Administrației Militare din regiunea Zaporijjea. „Inamicul continua sa atace regiunea Zaporijjea, așa ca aveți grija de voi și de cei dragi!”, a mai transmis el. Malashko a anunțat ca o biserica locala din localitatea Komyshuvas… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a lansat un amplu bombardament in noaptea de sambata spre duminica, 16 aprilie, asupra regiunii Zaporijjea, cunoscuta prin faptul ca aici exista cea mai mare centrala nucleara Europa. Printre cladirile avariate se numara și o biserica. „Nimic sacru, nici macar in noaptea Invierii lui Hristos.…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Mai multe explozii, a caror cauza nu se cunoaste, au distrus un lot de rachete de croaziera Kalibr NK in timp ce erau transportate pe calea ferata in orasul Djankoi, in nordul peninsulei ucrainene anexate Crimeea, unde se afla o baza aeriana rusa, a indicat in cursul noptii Directia principala de informatii…

- Forțele armate ucrainene au anunțat marți, 14 martie, ca reprezentanții instalati de Moscova in regiunea ucraineana sudica Herson se pregatesc sa paraseasca teritoriile pe care inca le ocupa, in ceea ce pare a fi un inceput de retragere, relateaza agenția spaniola de presa EFE, preluata de Agerpres…

- Mai multe explozii au fost raportate sambata, in orasul ucrainean Herson. Potrivit presei locale, exploziile s-au auzit dupa ora 11:00. Autoritatile ucrainene si Armata nu au comentat situatia. Intre timp, Administratia Militara Regionala Herson a raportat ca, in ultimele 24 de ore, rusii au atacat…

- Forțele ucrainene au inceput, luni, antrenamentele pentru operarea tancurilor Leopard 2 in Germania, intr-un program care va dura pana la inceputul lunii aprilie. Germania și SUA au anunțat luna trecuta ca vor trimite contingente de tancuri in Ucraina, renunțand la reticența lor in a oferi Kievului…

- Experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), prezenți la centrala nucleara de la Zaporijjea, raporteaza ca in apropierea unitații au loc explozii puternice, indicand operațiuni militare constante. „In ultimele zile și saptamani, echipa de securitate nucleara și fizica a AIEA de la…

- Armata rusa a anuntat sambata ca a lansat o operatiune ofensiva in Zaporojie, regiunea din sud-estul Ucrainei pe care teoretic Moscova a anexat-o ilegal in septermbrie anul trecut, dar pe care practic nu o controleaza in totalitate, relateaza AFP, CNN si The Guardian. Fii la curent cu cele…