- Rușii au lansat un nou atac cu rachete, pentru a cincea zi consecutiv, vizat fiin orașul Zaporijjea, cunoscut pentru ca in apropierea sa se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa. „Atenție! Atac cu rachete al inamicului asupra centrului regional”, a transmis șeful Administrației Militare Zaporijjea,…

- Rachete lansate de Rusia au lovit, joi, orasul ucrainean Nikolaev (Mikolaiv), au anuntat oficiali ucraineni.„A fost lovita o cladire rezidentiala de cinci etaje, ultimele doua etaje au fost distruse complet, iar restul se afla sub moloz.

- Alarmele aeriene au sunat in noaptea de marți spre miercuri in mai multe orașe din Ucraina, vizate de noi atacuri cu rachete. Intr-unul din cazuri s-a folosit chiar muniție incendiara. Pentru a treia zi consecutiv, rușii au lansat rachete spre Zaporijjea, regiune in care se afla cea mai mare centrala…

- Dupa ce au bombardat luni mai multor orașe, inclusiv capitala Kiev, rușii au reluat marți dimineața atacul cu rachete. De aceasta data este vizata regiunea in care se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa. Conform unui mesaj transmis de șeful Administrației Militare Zaporijjea, Oleksandr Starukh,…

- Alarma aeriana a fost inregistrata luni dimineața pe intreg teritoriul ucrainean, cu excepția Crimeei ocupate de ruși din 2014. Un oraș din sudul țarii a fost lovit deja de cel puțin zece rachete. Incepand cu ora 7.30, luni dimineața, alarma aeriana s-a facut auzita in toate regiunile ucrainene, transmite…

- Cel puțin 17 persoane au murit iar alte 40 sunt ranite in Zaporijjea, in urma unui atac cu mai mult de zece rachete, ce a avut loc duminica dimineața, in jurul orei locale 2. Orașul este cunoscut la nivel internațional indeosebi prin faptul ca in apropierea sa exista cea mai mare centrala nucleara din…

- Rușii au lansat un nou atac cu rachete asupra regiunii Zaporojie, cunoscuta pentru ca pe teritoriul ei se afla cea mai mare centrala nucleara din estul Europei. Conform oficialilor ucraineni, a fost distrusa infrastructura și exista cel puțin un mort și doi raniți. „In jurul orei 19:15, inamicul a lovit…

- Trei „drone kamikaze” ucrainene ar fi lovit miercuri, 20 iulie, centrala nucleara Zaporojie, ranind 11 persoane si provocand explozii puternice care s-au auzit in tot orasul. Anuntul a fost facut de fortele de ocupatie rusesti.