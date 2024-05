LIVE TEXT: Stelian Ion, candidatul ADU pentru Primaria Constanta, in cartierul Inel II (FOTO)

Stelian Ion, candidatul ADU pentru Primaria Constanta, se afla astazi, 17 mai 2024, in zona Inel II, pe Aleea Topolog, unde primarul actual, Vergil Chitac, doreste sa demoleze fosta Cresa nr. 6.Candidatul ADU i a lansat o invitatie actualului primar pentru a spune tuturor ce planuri are acesta pentru Constanta si pentru tinerii din oras si "de ce vrea sa demoleze o unitate de invatamant si sa nu construiasca alta in loc".Stelian Ion "Suntem in Constanta pe aleea Topolog. In spatel ...