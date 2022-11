Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Romascanu, ministrul culturii, a anunțat, sambata, pe Facebook , ca a discutat cu omologul ucrainean, Olexandr Tkachenko, despre posibilul furt al pisaniilor moldovenesti ale lui Stefan cel Mare din muzeul de istorie al orasului Herson de catre rusi, dar și despre sustragerea de catre ocupanți…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, spune ca a discutat telefonic cu omologul ucrainean, Olexandr Tkachenko, despre "posibilul furt al pisaniilor moldovenesti ale lui Stefan cel Mare din Muzeul de istorie al orasului Herson de catre agresorii rusi" si a primit promisiunea

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a avut discuții, sambata, cu omologul ucrainean Olexandr Tkachenko, in legatura cu semnalele privind furtul pisaniilor moldovenești ale lui Ștefan cel Mare din Muzeul de Istorie al orașului Herson.

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu a precizat astazi ca a avut o discutie la telefon cu ministrul ucrainean al culturii, Olexandr Tkachenko in cazul presupusului furt al pisaniilor moldovenesti ale lui Stefan cel Mare din muzeul de istorie al orasului Herson de catre agresorii rusi. "Urmare semnalelor…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a avut discuții, sambata, cu omologul ucrainean Olexandr Tkachenko, in legatura cu semnalele privind furtul pisaniilor moldovenești ale lui Ștefan cel Mare din Muzeul de Istorie al orașului Herson.

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, afirma ca a discutat cu omologul ucrainean, Olexandr Tkachenko, despre ”posibilul furt al pisaniilor moldovenesti ale lui Stefan cel Mare din muzeul de istorie al orasului Herson de catre agresorii rusi”, mentionand ca exista date privind furturi de picturi din…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a declarat, vineri, pentru Digi24.ro, ca il va suna pe omologul sau din Ucraina, pentru a gasi o soluție pentru salvarea Pisaniilor lui Ștefan cel Mare, despre care se crede ca ar fi fost furate de soldații lui Putin in timpul evacuarii din Herson.

- In ciuda propagandei de-o parte și de cealalta a frontului, foarte puține lucruri se petrec in realitate in Herson, scriu jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera, care au ajuns in regiunea ce a capitulat prima in fața invaziei ruse din februarie. „Era inca iarna la inceputul lunii martie, cu…