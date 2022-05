Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile vor sa oblige companiile de taximetrie sa transfere in timp real datele despre pasagerii lor catre serviciile de securitate ruse (FSB), potrivit unui proiect de lege depus la camera inferioara a parlamentului. Documentul intocmit de guvern și publicat pe site-ul Dumei prevede ca serviciile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski reafirma, miercuri seara, determinarea de a continua lupta ”pentru fiecare metru de pamant” si pentru fiecare om. ”Nu renuntam la nimic”, este mesajul transmis pe Telegram si postat pe Facebook de catre presedintele ucrainean. “Da, este in desfasurare un proces…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat parlamentului danez ca Europa trebuie sa inaspreasca sancțiunile impotriva Rusiei, inclusiv blocarea comerțului, oprirea cumpararii de petrol și inchiderea portului navelor rusești. „Europa trebuie sa inceteze sa cumpere petrol rusesc, sa se opreasca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, in fața Parlamentului israelian, ca Partidul Nazist, cunoscut sub numele de NSDAP, a fost lansat in Germania in urma cu 102 ani, pe 24 februarie – data la care Rusia a invadat anul acesta Ucraina, informeaza BBC. „Ei spun din nou aceste…

- Zelenski a adresat un apel parlamentului canadian in care a aratat ororile comise se armata rusa in invazia din Ucraina, printre care și decesele copiilor ucraineni. Aproape o suta de copii au murit in razboiul care a urmat invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat marți președintele Volodymyr Zelenski…

- Peste 50.000 de ucraineni și-au parasit țara in ultimele 48 de ore, dupa ce Ucraina a fost atacata de Rusia. Datele au fost prezentate de catre Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi.

- Mai multe site-uri web ale guvernului ucrainean au cazut ca urmare a unui atac cibernetic , a declarat un oficial ucrainean. Un atac DDoS este atunci cand un hacker inunda rețeaua sau serverul unei victime cu trafic, astfel incat alții nu pot sa-l acceseze. Sursa atacului nu este inca confirmata, scrie…

- Parlamentul rus va vota marti rezolutiile prin care vor solicita presedintelui Vladimir Putin sa recunoasca independenta a doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza Euronews, potrivit News.ro. Viaceslav Volodin, presedintele Camerei inferioare a Parlamentului, a declarat ca parlamentarii…