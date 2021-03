Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a oferit un weekend in taigaua siberiana, unde a condus un vehicul tot-teren si s-a plimbat prin zapada insotit de ministrul apararii, Serghei Soigu, a comunicat duminica Kremlinul, transmite AFP și Agerpres .

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a oferit un weekend in taigaua siberiana, unde a condus un vehicul tot-teren si s-a plimbat prin zapada insotit de ministrul apararii, Serghei Soigu, a comunicat duminica Kremlinul, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a oferit un weekend in taigaua siberiana, unde a condus un vehicul tot-teren si s-a plimbat prin zapada insotit de ministrul apararii, Serghei Soigu, a comunicat duminica Kremlinul, transmite AFP. Imbracati cu haine groase si cu capetele descoperite,…

- Kremlinul a comunicat vineri ca „Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau”. Kremlinul a comunicat acest lucru raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, potrivit Reuters. Aceasta dupa ce a facut deja inconjurul lumii știrea…

- Raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, Kremlinul a comunicat vineri ca Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau, transmite Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin declarase joi ca ar trebui sa discute online cu omologul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri prelungirea cu cinci ani a importantului tratat ruso-american New START privind limitarea arsenalelor nucleare, dupa acordul la care s-a ajuns in extremis in aceasta saptamana intre Moscova si Washington pentru salvarea acestui text, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti o ''normalizare'' a relatiilor ruso-americane in cadrul primei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden de la venirea acestuia la presedintia Statelor Unite ale Americii, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Administratia Joseph Biden a anuntat intentia de prelungire timp de cel putin cinci ani a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), iar Kremlinul a salutat decizia, subliniind insa ca asteapta detalii despre propunere, potrivit Mediafax. "Presedintele a spus clar…