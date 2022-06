Stiri pe aceeasi tema

- Renuntarea gratuita la subsidiara rusa a UniCredit ar fi gresita din punct de vedere moral, a afirmat marti directorul general al grupului bancar italian, Andrea Orcel, transmite Reuters. UniCredit, care are aproximativ 4.000 de angajati si 1.500 de clienti de tip corporate in Rusia, a decis sa deprecieze…

- Militarii ucraineni au tras cu obuziere americane M-777 pe linia frontului in estul regiunii Donețk, luni (6 iunie). Transportul de obuziere M-777 din partea Statelor Unite face parte dintr-o investiție uriașa in arme din partea Washingtonului pentru a ajuta Ucraina sa respinga invazia Rusiei, care…

- „De acum, credem ca Moscova ar putea incerca sa organizeze o „Republica Populara Herson” in regiunea Herson din sudul Ucrainei”, a declarat ambasadorul SUA la OSCE, Michael Carpenter. In plus, el a menționat, citand informații recente, ca Rusia va incerca sa includa așa-numitele „DPR” și „LPR” in membrii…

- Moscova a trimis Washingtonului o nota prin care cere SUA sa inceteze furnizarea de arme Kievului, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, pentru postul de televiziune Rossiya-24, anunța TASS.„Opt sute de milioane de dolari - atat valoreaza armele trimise la Kiev de la Washington.…

- Miercuri, presedintele parlamentului rus, Veaceslav Volodin, a declarat ca Rusia va cere compensatii Occidentului pentru sanctiunile impuse dupa invazia Ucrainei si pe care oficialul rus le-a descris drept ilegale, scrie Agerpres . „Vom reveni asupra acestei chestiuni si vom calcula pagubele pe care…

- Avioane private, apartamente pariziene elegante, vacanțe la schi in Austria și educație la universitați de elita din Londra și New York. Este viața „copiilor Kremlinului”, ai caror parinți, apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin, critica țarile occidentale, relateaza CNN . Parinții lor au cumparat…

- Rusia a lansat manevre militare in sectorul Kaliningradului. Intarirea prezenței NATO in regiune – și, prin urmare, in imediata vecinatate a enclavei ruse – extrem de militarizata – din Kaliningrad, evident, nu este privita favorabil de Moscova. De la inceputul invaziei Rusiei in estul Ucrainei, NATO…

- Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii lui Vladimir Putin privind plata in ruble, a anuntat Comisia Europeana.Autoritatile de la Moscova au precizat ieri ca nu vor taia imediat…