- Statele Unite au anuntat duminica sanctiuni impotriva a trei posturi de televiziune ruse, le-au interzis americanilor sa ofere servicii de contabilitate si consultanta rusilor si au sanctionat 27 de directori ai Gazprombank, pentru a pedepsi Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite Reuters.…

- Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 14 aprilie, ca Moscova va depune eforturi pentru a-și redirecționa livarile de energie spre est, pe masura ce țarile europene incearca sa reduca dependența de exporturile rusești, adaugand ca Europa nu va putea renunța complet și imediat la gazul rusesc, relateaza…

- Statele Unite intensifica sanctiunile impotriva Rusiei pentru a priva „masinaria de razboi” a Moscovei de bani si componente necesare pentru a sustine invazia Ucrainei, dar stoparea exporturilor rusesti de energie va dura, a declarat Wally Adeyemo, secretarul adjunct al Trezoreriei SUA, citat de Reuters.

- Sanctiunile impuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei dupa invadarea Ucrainei nu vor fi atat de eficiente cum au fost ele concepute in cazul in care China ajuta Moscova, a declarat joi sefa guvernului finlandez Sanna Marin, inaintea Consiliului European de la Bruxelles, relateaza Reuters.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a refuzat sa ofere asistența militara Federației Ruse, considerand țara „prea nebuna”, conform cotidianelor britanice The Mirror și Express. Publicațiile indica faptul ca invazia rusa a Ucrainei și-a pierdut din intensitate, trupele ruse intalnindu-se cu o rezistența…

- Ambasada Chinei in Statele Unite a exprimat preocupari in legatura cu razboiul din Ucraina si a anuntat ca depune eforturi pentru a evita escaladarea confruntarilor militare, informeaza BBC News si agentia Reuters.

- Statele Unite au acuzat miercuri Rusia si China ca raspandesc ‘in mod intentionat’ ‘minciuni’ despre presupuse laboratoare americane de arme biologice si chimice in Ucraina, spunand ca se tem ca Rusia foloseste astfel de arme interzise, noteaza AFP. ‘Kremlinul raspandeste pur si simplu in mod intentionat…

- Temerile legate de un razboi energetic intre Rusia și Occident au crescut marți, in condițiile in care Statele Unite iși preseaza aliații sa interzica importurile de petrol rusesc ca pedeapsa pentru invazia Moscovei in Ucraina, transmite Reuters.