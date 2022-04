Rusia utilizează în premieră în Ucraina bombardiere cu rază lungă de acţiune (VIDEO) Fortele ruse au recurs la bombardiere cu raza lunga de actiune pentru a ataca Mariupolul, folosind pentru prima oara acest tip de dispozitiv de la inceputul razboiului, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean al Apararii, Oleksandr Motuzianik, citat de EFE. „Pe 14 aprilie, doua bombardiere strategice rusești Tu-95/-160 au lansat rachete de croaziera care lovesc teritoriul Ucrainei din spațiul aerian Krasnodar Krai al Federației Ruse. Tot pentru prima data de la inceputul agresiunii armate au fost aruncate bombe de catre un bombardier cu raza lunga de acțiune Tu-22M3. Acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

