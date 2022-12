Rusia – Ucraina, ziua 309: Lavrov, despre atingerea obiectivelor Moscovei Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Moscova isi va atinge obiectivele din Ucraina cu „rabdare” si „perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni anexate.„Sunt convins ca datorita perseverentei noastre, rabdarii si determinarii noastre ne vom apara obiectivele nobile, vitale pentru poporul si tara noastra, ramanand totodata deschisi la un dialog echitabil si acorduri pentru a asigura o securitate egala si indivizibila in Europa”, a declarat Lavrov intr-un interviu difuzat miercuri pe canalul de televiziune rus Pervii Kanal.El a reiterat ca reluarea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

