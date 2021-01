Rusia tocmai a trimis o undă de șoc în toată lumea. Decizia luată în această seară la Moscova Alexei Navalnii arestat la sosirea in Moscova! Autoritatea penitenciara din Rusia a confirmat ca agentii l-au retinut pe Navalnii, cel mai cunoscut critic al presedintelui Vladimir Putin, transmite agentia Interfax, preluata de reuters.com Trebuie menționat ca Navalnii a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat dupa otravirea cu agent neurotoxic Noviciok, desi stia ca ar putea fi arestat. Alexei Navalnii, arestat la sosirea in Moscova Alexei Navalnii arestat. Cursa aeriana a companiei Pobeda, cu care a sosit dizidentul, trebuia sa aterizeze pe aeroportul Vnukovo,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

