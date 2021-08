Stiri pe aceeasi tema

- Trei militari armeni au fost ucisi in confruntari militare cu armata azera, iar, in contextul amplificarii tensiunilor, Armenia si Azerbaidjanul au acceptat un nou armistitiu propus de Rusia, informeaza agentia Reuters.

- Crucișatorul Moscova și fregata Amiral Essen au revenit, luni, 5 iulie, in Marea Neagra, dupa exercițiile desfașurate in Marea Mediterana, potrivit departamentului asigurare informaționala din cadrul Flotei ruse din Marea Neagra. „Nava amiral a FRMN, crucișatorul purtator de rachete Moscova și fregata…

- Exercitiile au inceput in Mediterana orientala, in timp ce un grup aeronaval britanic se afla in regiune. In cursul acestei saptamani, avioane vanatoare F-35 britanice si americane de pe portavionul HMS Queen Elizabeth au efectuat misiuni impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic.In Orientul Mijlociu,…

- Ministerul rus al Apararii sustine, conform agentiilor de presa RIA Novosti si Reuters, ca distrugatorul HMS Defender, apartinand Fortelor Navale Regale britanice, a patruns trei kilometri in apele teritoriale ruse, in zona Capului Fiolent, in apropiere de Sevastopol. In contextul in care echipajul…

- Rusia a inceput vineri o noua serie de exercitii militare in Crimeea, la care fortele aeriene ale Flotei ruse din Marea Neagra si un regiment de sisteme antiariene si antiracheta dislocat in peninsula (anexata) in contextul in care un distrugator american urmeaza sa intre in apele Marii Negre, relateaza…

- Armata rusa a trimis, joi, un avion de vanatoare de tip Suhoi Su-35 pentru interceptarea unei aeronave de recunoastere RC-135, apartinand Fortelor Aeriene din SUA, deasupra Oceanului Pacific, informeaza agentia RIA Novosti, potrivit Mediafax. "Pe 10 iunie, radarele militare au depistat o tinta…

