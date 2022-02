Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Rusia a invadat Ucraina joi, 24 februarie, Uniunea Europeana de Radiodifuziune a luat o masura drastica in privința statului rus. In urma declanșarii razboiului, Rusia a fost suspendata din concursul Eurovision 2022, pe motiv ca acest lucru ar „aduce concurența in discredit”. Rusia nu va mai…

- “Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, a carui presedintie este detinuta de Italia, a luat decizia de a exclude Federatia Rusa dintre membrii sai”, a anuntat vineri ministrul italian de externe Luigi Di Maio, potrivit Reuters. “Italia considera ca aceasta este o masura necesara in lumina agresiunii…

- Europa sancționeaza Rusia din cauza crizei din Ucraina. Uniunea Europeana, acționand in tandem cu Statele Unite și Marea Britanie, spera sa franeze Moscova prin pastrarea unor sancțiuni mai mari pentru viitorul apropiat. Cu toate astea, masurile anunțate nu se ridica la nivelul opțiunilor disponibile,…

- O reuniune de urgenta a comitetului executiv al Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) va decide, vineri, 25 februarie, ca orasului rus Sankt Petersburg sa-i fie retrasa organizarea finalei Ligii Campionilor, pe 28 mai, informeaza agentia DPA. Reuniunea a fost convocata dupa invazia militara a Ucrainei de…

- Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei, la ordinul dat de Vladimir Putin la ora 5:00 dimineața a Romaniei, pe 24 februarie. In Kiev, dar și alte orașe din Ucraina se aud alarme, iar președintele a instituit legea marțiala, ceea ce inseamna ca armata a preluat controlul in locul administrației civile…

- Ucraina ia in calcul un scenariu de riposta militara in contextul recunoașterii independenței de catre Rusia a provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, pentru a preveni o escaladare a conflictului, a afirmat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Dimitri Kuleba, in urma discuțiilor purtate cu secrtearul…

- Dupa Ambasada SUA si Marea Britanie a început sa-si retraga membrii ai ambasadei din Ucraina, pe fondul avertismentelor privind o invazie rusa, scrie BBC, citat de news.ro. Oficialii au spus ca nu au existat amenintari specifice la adresa diplomatilor britanici, dar aproape jumatate din personalul…

- Ca raspuns la avertismentele președintelui american Joe Biden in contextul crizei dintre Rusia și Ucraina, Kremlinul a transmis, joi, intr-un comunicat de presa ca amenințarile cu sancțiuni ar putea incuraja Ucraina sa incerce sa rezolve pe cale militara conflictul de la