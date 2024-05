Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat invazia rusa a Ucrainei cu ocuparea tarii sale de catre nazisti, intr-un discurs adresat natiunii si difuzat la 8 mai, zi in care Ucraina si Uniunea Europeana sarbatoresc victoria aliatilor asupra nazismului in cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Rusia are acum motive sa confiste activele occidentale dupa ce Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat o legislatie care permite transferul potential catre Ucraina al activelor rusesti confiscate, a declarat luni presedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, relateaza Reuters. „Washingtonul a adoptat…

- Europa iese din cea de a doua iarna de la invadarea ilegala a Ucrainei de catre Rusia cu niveluri record de stocare a gazelor, cu surse de aprovizionare diversificate si cu o pondere sporita a surselor de energie regenerabile, transmite Comisia Europeana. La sfarsitul sezonului de incalzire de iarna…

- In cadrul discursului sau de astazi privind starea națiunii, președintele american Joe Biden a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei in contextul conflictului cu Rusia. Acesta a spus: „ Ucraina il poate opri pe Putin daca ii suntem alaturi și ii oferim armele de care are nevoie”. Biden a accentuat…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca faptul ca nu se intrevede nicio ieșire din razboiul din Ucraina blocheaza politica europeana, adaugand ca el crede ca o continuare a conflictului „va aduce succes Rusiei”, relateaza agenția maghiara de presa MTI, citata de News.ro.„Daca cineva crede ca…

- In timp ce Statele Unite și Uniunea Europeana incearca sa priveze Rusia de accesul la componentele folosite pentru nevoile armatei ruse, Parisul, convenind cu Erevanul, ajuta Moscova sa aiba cu ce lupta impotriva Ucrainei.

- ”Trebuie sa fim mai indrazneti si sa confiscam activele rusesti in valoare de sute de miliarde (de dolari) blocate”, scrie seful Guvernului de la Londra intr-un editorial publicat in Sunday Times cu ocazia marcarii a doi ani de la invazia Ucrainei de catre Rusia. ”Asta incepe prin luarea dobanzilor…

- Autoritațile de la Moscova nu au detaliat acuzațiile formulate la adresa șefei guvernului de la Tallinn, scrie Deutsche Welle.Moscova a anunțat ca prim-ministra Estoniei Kaja Kallas este o persoana „cautata” de autoritați.Site-ul ministerului de interne al Rusiei a inclus-o pe Kallas intr-o baza de…