Ce a obținut România la summit-ul NATO – declarația lui Klaus Iohannis

Principalele declarații ale președintelui: Încă din 2016, noi am încercat să consolidăm flancul estic, am obținut pas cu pas o acceptare a importanței flancului estic, o întărire a prezenței NATO. Am obținut un centru de comandă operațional, un centru… [citeste mai departe]