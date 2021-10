Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat vineri ca una din navele sale militare a alungat un distrugator al US Navy, care ar fi incercat sa incalce apele sale teritoriale in timpul exercitiilor navale ruso-chineze in Marea Japoniei, relateaza Reuters. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea SUA. O…

- Ministerul japonez al Apararii a anunțat ca a detectat prezența unui submarin despre care crede ca aparține Chinei in apele din apropierea insulelor sale de sud, in contextul tensiunilor care persista in Pacific, scrie Reuters.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sâmbata ca cinci pompieri ruși și trei cetațeni turci se aflau la bordul unui un avion rusesc pentru stingerea incendiilor care s-a prabușit în Turcia, transmite agenția rusa Interfax, preluata de Reuters.Aparatul de tip Be-200 s-a prabușit în…

- Rusia vrea sa construiasca 51 de infrastructuri militare suplimentare pe Insulele Kurile - un teritoriu revendicat de catre Japonia -, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, citat de agentia rusa oficiala de presa Tass, relateaza Reuters.

- Rusia va trimite un contingent suplimentar de 800 de soldati pentru a participa la exercitiile militare la frontiera Tadjikistanului cu Afganistanul, in cadrul carora vor fi utilizate de doua ori mai multe echipamente decit se prevedea initial, a transmis luni Interfax, citind Ministerul rus al Apararii,…

- Rusia a testat o racheta hipersonica de croaziera Zircon, care a reusit sa atinga o tinta terestra din apropierea coastelor Marii Barent, la peste 350 kilometri distanta, a anuntat Ministerul rus al Apararii, preluat de Interfax si Reuters, noteaza Agerpres. Racheta a fost lansata de pe nava Amiral…