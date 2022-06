Rusia şi China au inaugurat vineri un nou pod transfrontalier în Orientul Îndepărtat, în valoare de 342 de milioane de dolari Podul, care leaga orasul rus Blagovescensk de orasul chinez Heihe, peste raul Amur – cunoscut in China sub numele de Heilongjiang – are putin peste un kilometru lungime si a costat 19 miliarde de ruble (342 de milioane de dolari), a informat agentia de presa RIA. In mijlocul unui foc de artificii, camioane de marfa de la ambele capete au traversat podul cu doua benzi, care era impodobit cu steaguri in culorile ambelor tari, au aratat imagini video ale inaugurarii. Autoritatile ruse au spus ca podul va apropia Moscova si Beijingul prin stimularea comertului, dupa ce au anuntat un parteneriat ”fara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

