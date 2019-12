Rusia si China au impus veto in Consiliul de Securitate al ONU asupra unui proiect de rezolutie al Germaniei, Belgiei si Kuweitului ce prelungea cu un an ajutorul umanitar transfrontalier al ONU pentru 4 milioane de sirieni, pe care Moscova vrea sa-l reduca drastic, informeaza AFP, dpa si Reuters.



Ceilalti 13 membri ai Consiliului de Securitate au votat in favoarea textului. Acesta este cel de-al 14-lea veto al Rusiei impotriva unei rezolutii referitoare la Siria, de la declansarea conflictului, in 2011, si al doilea veto rus in patru luni asupra unui text de vocatie umanitara privind…