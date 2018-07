Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni joi pentru a discuta situatia din sud-vestul Siriei, care se degradeaza rapid, informeaza DPA. Reuniunea a fost convocata marti de Kuweit si Suedia si va fi dedicata eforturilor de reducere a violentelor in provincia Daraa, unde fortele guvernamentale…

- Rusia a suferit o noua infrangere in Consiliul de Securitate al ONU. Proiectul de rezoluție propus de Moscova, care condamna SUA, Franța și Marea Britanie pentru loviturile aeriene de ieri din Siria, a fost respins.

- Rusia a propus un proiect de rezolutie in Consiliul de Securitate al ONU in care cere condamnarea 'agresiunii impotriva Republicii Arabe Siriene de catre SUA si aliatii lor cu incalcarea dreptului international si a Cartei ONU', transmit Reuters si AFP, conform agerpres.ro. O reuniune de urgenta…

- Rusia a propus un proiect de rezolutie in Consiliul de Securitate al ONU in care cere condamnarea ''agresiunii impotriva Republicii Arabe Siriene de catre SUA si aliatii lor cu incalcarea dreptului international si a Cartei ONU'', transmit Reuters si AFP. O reuniune de…

- "Prioritatea este de a evita pericolul unui razboi", a afirmat joi ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu usile inchise a membrilor Consiliului de Securitate, consacrata Siriei, relateaza AFP. Intrebat daca acesta ar putea fi un razboi intre Statele Unite si Rusia, reprezentantul…

- Rusia a cerut Statelor Unite sa nu aplice lovituri militare impotriva Siriei, dupa ce dezbaterile din Consiliul de Securitate al ONU asupra propunerilor privind investigarea presupusului atac cu arme chimice din apropierea Damascului au intrat in impas. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, și-a…

- Rusia a avertizat luni impotriva unor 'consecinte grave' in cazul unor atacuri aeriene occidentale in Siria, dupa presupusul atac chimic de sambata a carui existenta este negata de Moscova, relateaza France Presse.Citește și: A ieșit la iveala un nou document devastator pentru DNA: cum țineau…

- Rusia a dezmintit din nou, in Consiliul de Securitate al ONU, orice implicare in tentativa de otravire a unui fost spion rus si a fiicei acestuia, Yulia, potrivit AFP. Intr-o reuniune ceruta de Moscova, ambasadorul rus la ONU Vasili Nebenzia a subliniat ca ”Rusia nu are nicio legatura cu otravirea Skripalilor”.