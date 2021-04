La 13 aprilie, Ungaria ar putea ajunge la 3 milioane de vaccinari, ceea ce va oferi o noua posibilitate oamenilor de a se intoarce, total sau partial, la viata de dinaintea epidemiei, a declarat premierul ungar. In emisiunea „Buna dimineata, Ungaria!” a postului national de radio Kossuth, Viktor Orban a avertizat totodata ca populatia trebuie […] The post Rusia sau China, sa fie primit. Pentru Viktor Orban, nu conteaza ce culoare are vaccinul, poate fi și roșu first appeared on Ziarul National .