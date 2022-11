Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a salutat miercuri declarația liderilor G20, deși documentul menționeaza „imensa suferința umana” provocata de razboiul din Ucraina, ca fiind un „text echilibrat” pe care diplomații ruși s-au straduit sa-l influențeze, informeaza Reuters . Invazia rusa in Ucraina a dominat summitul G20 organizat…

- Miercuri, Rusia a salutat declaratia liderilor G20, desi documentul mentioneaza ”suferintele umane imense” provocate de razboiul din Ucraina, transmite Agerpres. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a afirmat ca versiunea finala – pe care diplomatii rusi s-au straduit sa o influenteze –…

- Kremlinul a declarat vineri ca retragerea forțelor rusești din Herson nu va schimba statutul regiunii, pe care Moscova a proclamat-o parte a Rusiei dupa ce a trecut la anexarea acesteia din Ucraina, relateaza Reuters . Rusia a revendicat Hersonul și alte trei regiuni ucrainene dupa ce a organizat ceea…

- Moscova a acuzat luni țarile occidentale, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca i-au "furat practic" rezervele de aur și de valuta prin intermediul sancțiunilor impuse impotriva sa, informeaza Reuters.Intrebat de reporteri, in cadrul unui briefing de presa, despre propunerea…

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmații de marți ale secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea fi considerate o confirmare ca NATO lupta de partea Kievul și impotriva Moscovei in conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Este posibil”, a raspuns purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost informat despre regruparea militarilor ruși in estul Ucrainei, a anunțat, luni, 12 septembrie, agenția oficiala de presa rusa, TASS. Este citata, in acest sens, o declarație a lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului. El a fost intrebat de un…

- Kremlinul califica drept „ridicola” decizia Uniunii Europene de a suspenda in totalitate acordul de facilitare a vizelor pentru cetațenii ruși, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia studiaza opțiunile pentru a raspunde acestei decizii. „Este rau pentru…

- Parisul a acuzat marți Moscova ca folosește aprovizionarea cu energie ca pe „o arma de razboi”, in contextul in care compania rusa Gazprom a intrerupt livrarile catre un important client francez și a anunțat ca va inchide principala sa conducta de gaz catre Germania timp de trei zile in aceasta saptamana,…