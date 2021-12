Stiri pe aceeasi tema

- "Statele Unite desfasoara o operatiune speciala pentru agravarea situatiei in jurul Ucrainei in timp ce dau vina pe Rusia", a declarat sambata purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, citata de ziarul Kommersant. Potrivit agentiei Reuters, diplomatia rusa…

- Rusia se pregateste pentru o ofensiva in Ucraina cu pana la 175.000 de militari, anul viitor, scrie ziarul Washington Post, citat de AFP. Publicatia americana da si alte detalii care par sa confirme temerile Ucrainei: potrivit unui inalt responsabil american, ar urma sa fie trimise 100 de batalioane…

- Omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov l-a acuzat pe presedintele Volodimir Zelenski (foto) ca raspandeste „o minciuna absoluta” privind posibila sa implicare intr-o presupusa lovitura de stat in Ucraina, relateaza agentiile de presa Interfax-Ukraina si Reuters. Președintele Ucrainei declarase anterior,…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…

- Cunoscutul om de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov l-a acuzat vineri pe presedintele Volodimir Zelenski ca raspandeste o "minciuna absoluta" privind posibila sa implicare intr-o presupusa lovitura de stat in Ucraina, relateaza agentiile de presa Interfax-Ukraina si Reuters. Presedintele Volodimir Zelenski…

- Ucraina a afirmat miercuri ca Rusia a lasat în jur de 90.000 de militari în apropierea graniței sale dupa încheierea exercițiului militar Zapad-2021, revenind asupra dezmințirii anterioare a informațiilor prezentate pentru prima data de presa americana, relateaza Reuters.Ministerul…

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe în apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionând ca nu a observat în ultima vreme o sporire a trupelor sau a…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…