Rusia recunoaște că a bombardat gara ucraineană, unde au murit 25 de oameni. Cum justifică atacul Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca forțele sale au lovit trenul din gara Chaplyne, din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk, atac in care Kievul spune ca 25 de civili au murit, iar 50 sunt raniți, printre victime fiind și copii, scrie agentia rusa de presa RIA Novosti. Anunțul vine la mai bine de o jumatate […] The post Rusia recunoaște ca a bombardat gara ucraineana, unde au murit 25 de oameni. Cum justifica atacul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Ministerul rus al Apararii a confirmat joi ca forțele sale au lovit trenul din gara din orașul Ceapline, regiunea ucraineana Dnipropetrovsk. Kievul a anunțat ca 25 de civili și-au pierdut viața in urma atacului rusesc de miercuri, despre care se spune ca a vizat zonele rezidențiale.

