Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat joi reluarea zborurilor charter spre Egipt, dupa sase ani de la suspendarea lor din ratiuni de securitate nationala in urma prabusirii unui avion, transmite Reuters.



Zborurile au fost stopate dupa ce un avion Metrojet cu turisti rusi la bord, care reveneau de la Sharm el-Sheikh la Sankt-Petersburg, s-a prabusit in peninsula Sinai in octombrie 2015. Au murit atunci 224 de persoane.



Rusia a concluzionat ca avionul a fost distrus de o bomba plasata la bordul aeronavei. O grupare afiliata organizatiei jihadiste Stat Islamic a revendicat…