- Compania rusa Gazprom a propus ca Republica Moldova sa iși ajusteze acordul de liber schimb cu UE și sa amane reformele pieței energetice convenite cu Bruxelles-ul in schimbul unui gaz mai ieftin, relateaza Financial Times. Fosta republica sovietica a declarat stare de urgența in timp ce incearca sa…

- Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus a spus ca Vladimir Putin nu planuiește sa aiba vreo discuție cu conducerea Republicii Moldova pe subiectul crizei gazelor naturale. Moscova mizeaza pe continuarea dialogului cu Chișinau, partea rusa având o poziție extrem de înțeleasa…

- Miniștrii Andrei Spinu și Vlad Kulminschi merg, joi, la Moscova pentru a incerca negocierea cu Gazprom a unui nou preț la gazele livrare Moldovei, dar analiștii politici sint sceptici ca aceștia vor obține prea multe din parte Moscovei și susțin ca este posibil ca Moscova sa ceara concesii privind regiunea…

- Dupa 30 septembrie s-a accentuat criza gazelor, atunci când autoritațile Republicii Moldova nu au reușit sa ajunga la o înțelegere cu Moscova, iar Gazprom a anunțat ca a redus cu 35% livrarile de gaz. ”Pâna la 30 septembrie, nici chiar cei de la Moldovagaz nu s-au…

- Lipsa evolutiilor pe subiectul contractului de achizitie a gazului este o incercare a Gazprom-ului de a ne da o lectie politica. Este opinia fostului director ANRE, Victor Parlicov, potrivit caruia, Moscova si-ar dori implicarea in negocieri a factorilor de decizie politici de la Chisinau, noteaza IPN.

- Victor Parlicov, expert in domeniul energetic, estimeaza ca prețul la gaz ar putea sa ajunga la cifre exorbitante in plina iarna. In același timp, volumul de gaze contractate de Moldovagaz pentru octombrie reprezinta, in opinia sa, „o problema creata artificial, pe filiera politica”. „Trebuie…

- Ștefan Creanga, director ANRE: „Pentru luna august noi am fost informați oficial ca Moldova Gaz a important gazelle la preț de 440 de dolari pentru mia de metri cubi, iar pentru septembrie, prețul este de 550 de dolari. La începutul anului era 127 de dolari.” Raspunzând…

- Moscova și Chișinau urmeaza sa gaseasca o soluție reciproc avantajoasa privind problema gazului. Subiectul a fost discutat de catre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și șeful adjunct al Administrației prezidențiale a Federației Ruse, Dmitrii Kozak, cunoscut și ca „omul lui Vladimir…