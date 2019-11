Rusia urmeaza sa desfasoare luna viitoare sistemul Avangard, unul dintre numeroasele tipuri noi de arme laudate de presedintele rus Vladimir Putin drept cele mai avansate din lume, despre care acesta a spus ca poate atinge viteza de Mach 20 - adica de 20 de ori viteza sunetului (Mach 1 echivaleaza cu 1.224 km/h) - si poate sa depaseasca orice sistem de aparare antiracheta existent la ora actuala, potrivit



Ministerul rus al Apararii a indicat ca unui grup de inspectori americani le-a fost prezentat sistemul Avangard in perioada 24-26 noiembrie, in baza Tratatului New START, intrat…