Rusia pregătește ofensiva din februarie. Care sunt obiectivele și șansele de succes Toate declarațiile dinspre Rusia și Ucraina, dar și semnalele din teren, arata ca urmeaza o ofensiva a forțelor ruse, care va fi declanșata cel mai probabil in intervalul 15-25 februarie. Din punct de vedere strategic, rușii incearca sa duca la indeplinire obiectivul trasat de Kremlin referitor la ocuparea totala a regiunilor Donețk și Luhansk. Peste […] The post Rusia pregatește ofensiva din februarie. Care sunt obiectivele și șansele de succes appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va construi 25 de inchisori in regiunile anexate ale Ucrainei, aproape jumatate urmand sa fie in regiunea Donețk. Guvernul rus a insarcinat autoritatile sa construiasca 25 de colonii penitenciare in regiunile anexate din Ucraina, a relatat, miercuri, monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru…

- Presedintele Vladimir Putin a promis, miercuri, ca Rusia isi va atinge toate obiectivele campaniei sale militare in Ucraina si ca fortele armate vor primi tot ceea ce le este necesar in acest scop, transmite agenția Reuters citata de Agerpres. Intr-un discurs la o reuniune de bilant cu responsabilii…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, a declarat luni directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Musteața, intr-un interviu pentru TVR…

- Prelungirea razboiului dus impotriva Ucrainei și creșterea inevitabila a numarului de victime aduce perspectiva unei infrangeri militare pentru Rusia, ceea ce va avea consecințe fatale pentru sistemul de putere de la Kremlin. O serie de analize facute de observatori cu surse in cercurile de putere arata…

- Profesorul Michael Clarke, fost director general al Institutului Regal al Serviciilor Unite și analist in domeniul securitații și apararii, a declarat pentru Sky News ca forțele rusești par sa planifice „cateva atacuri aeriene destul de mari” in Ucraina. „Se pare ca rușii pregatesc niște atacuri aeriene…

- Seful paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca organizatia va forma miliții și va construi fortificatii in doua regiuni din Rusia de la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP. O fortificație de aproape doi kilometri a fost construita in afara orașului Hirske, ocupat…