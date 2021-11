Rusia: Polițiștii caută o tânără care s-a pozat indecent în fața unei biserici Poliția rusa este in cautarea unei tinere care s-a pozat indecent in fața unei biserici, informeaza The Moscow Times. Analiștii și activiștii spun ca valul de dosare penale cu acuzația de „insultare a credinței religioase” reflecta concentrarea accentuata a Kremlinului asupra apararii valorilor conservatoare. Departamentul de poliție din orașul Kaluga, situat la 800 de kilometri sud de Moscova, a transmis ca a descoperit „in timp ce monitoriza internetul” o fotografie a unei femei care iși arata fesele in fața unei biserici. „O inspecție este in desfașurare și se va lua o decizie procedurala”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

