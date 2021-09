Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a pledat vineri, 20 august, la Moscova pentru continuarea dialogului cu Rusia, in ciuda „divergențelor profunde”, cu ocazia ultimei sale intalniri cu Vladimir Putin, inainte sa paraseasca puterea. Aceasta vizita vine la un an dupa otravirea, atribuita autoritaților ruse, a adversarului…

- La un an de la otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii intr-un oras din Siberia, Rusia acuza Occidentul si in special Germania de o campanie de denigrare, informeaza joi dpa potrivit Agerpres. Intr-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse cere din nou dovezi ca Navalnii…

- Lyubov Sobol, o importanta aliata a opozantului rus Alexei Navalnîi a fugit din Rusia la câteva zile dupa ce a fost condamnata la un an și jumatate de ”libertate condiționata”, transmit presa rusa și Reuters, citând surse. Sobol nu a putut fi contactata pentru a…

- Autoritatea rusa de reglementare a internetului a blocat 49 de site-uri pentru legaturi cu opozantul Aleksei Navalnii, in baza unei decizii a instanței care a declarat organizatiile cu legaturi cu Navalnii drept extremiste, scotandu-le efectiv in afara legii, potrivit unui anunț facut luni de Leonid…

- Angajatii din institutiile medicale, sociale si de educatie din Letonia vor trebui sa prezinte la locul de munca un certificat de vaccinare, din 1 octombrie, potrivit unor modificari legislative propuse de guvern, informeaza dpa citat de Agerpres . Daca modificarile vor fi aprobate și de Parlament,…

- Astfel, numai in ultimele 24 de ore, 780 de persoane au murit din cauza COVID-19, in Rusia. Practic, a fost depașit recordul anterior de 752 de morți stabilit pe 10 iulie. Tot astazi au fost raportate 24.702 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Principalele focare raman, in continuare, capitala…

- Rusia a inregistrat marți un nou record de decese zilnice cauzate de COVID-19 in ultima luna, țara fiind puternic afectata de raspandirea variantei Delta a noului coronavirus. In ultimele 24 de ore, 780 de persoane au murit din cauza COVID-19 in Rusia, depașind recordul anterior de 752 de morți stabilit…

- Rusia a înregistrat marți un nou record de decese zilnice cauzate de COVID-19 în ultima luna, țara fiind puternic afectata de raspândirea variantei Delta a noului coronavirus. În ultimele 24 de ore, 780 de persoane au murit din cauza COVID-19 în Rusia, depașind…