- Duminica seara, in jurul orei 21:00, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie ar amenința ca se arunca in Canalul Bega din Timișoara. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, stabilind faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba despre…

- Duminica seara, in jurul orei 20:00, polițiștii timișoreni care patrulau in zona Dambovița, au depistat o tanara care avea asupra ei substanțe interzise. „Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara, in timp ce desfașurau activitați specifice de patrulare pe strada Lacului din Timișoara au identificat o tanara,…

- Un barbat de 31 de ani, care locuia intr-un apartament din Timisoara, nu a mai raspuns apropiatilor sai la telefon. Dupa intervenția autoritaților, barbatul a fost gasit mort in locuinta.”Politistii Sectiei 5 Urbane Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 31 de ani,…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost gasit mort in casa, in cartierul Fabric din Timisoara. Autoritațile au fost alertate de apropiații barbatului, dupa ce acesta nu a mai raspuns la telefon. „Polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 31…

- Un incident cu totul șocant a pus in alerta autoritațile, care intervin și incearca sa detensioneze situația. Din primele informații, un barbat amenința ca se arunca in gol de pe un pod. Revenim cu detalii! The post Momente de groaza pe Autostrada Soarelui! Autoritațile, in alerta! Un barbat amenința…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Vișeu de Sus, au efectuat vineri o percheziție domiciliara intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Percheziția a loc in localitatea Leordina,…

- TRAGEDIE… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru a intra in interiorul unei locuințe de pe strada Decebal din municipiul Vaslui, acolo unde locuia o femeie de aproximativ 45 de ani și care, de trei zile, nu mai raspundea la ușa și nici la telefon. Alarma a fost data chiar de mama…

- Polițiștii Secției 4 Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut un barbat banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune in forma continuata. „Din cercetari a reieșit ca, in perioada februarie 2023 – noiembrie 2023, un barbat…