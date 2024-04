Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii s-au mobilizat aseara dupa ce la o locuinta din municipiul Resita a fost semnalat miros de gaz. Un barbat a fost gasit inconstient si evacuat de vecini, in timp ce o alta victima, o femeie, nu a mai putut fi salvata. Alarma s-a dat in jurul orei 22, fiind mobilizati pompierii din cadrul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit seara trecuta pentru a sprijini echipajele medicale in acordarea asistenței medicale de urgența unui barbat strivit de o placa de beton. Cel mai probabil evenimentul s-a produs pe timpul unor lucrari de reamenajare a unei placi din beton,…

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj, in urma cu cateva ore. Doi copii gemeni au fost gasiți morți in casa, dupa ce au fost intoxicați cu monoxid de carbon. De asemenea, bunica lor a fost gasit in stare de inconștiența alaturi de nepoții ei. O vecina a fost martora la scena ingrozitoare.

- In cursul serii trecute, 16 februarie, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Barsanești, sat Barsanești, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunța producerea unui incendiu la o casa de locuit. De urgența, la locul indicat s-au deplasat doua autospeciale de stingere și…

- Un accident rutier grav s-a petrecut in aceasta dimineața la Cluj-Napoca in zona Minerva. Accidentul s-a produs in zona stației Minerva din cartierul Manaștur, o persoana fiind resuscitata de un echipaj SMURD, dupa ce ar fi fost lovita de o mașina. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 intervin la…

- Un apartament de la etajul 1 al unui bloc din zona Șagului, Timișoara, a fost cuprins de flacari, in noaptea de luni spre marți. In scurt timp, scara imobilului cu 4 etaje și mansarda au fost inundate de fum. 14 oameni au ieșit imediat din apartamente și au coborat in fața blocului, in timp ce pompierii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. „In accident au fost implicate doua autoturisme. Din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie și un barbat necesita ingrijiri medicale,…

- O noua tragedie a avut loc, de aceasta data in județul Mureș. Un barbat și o femeie au fost gașiți fara sufkare in propria casa. In urma anchetei, legistii stabilind ca decesul a survenit din cauza frigului si a unei usoare intoxicatii cu cu monoxid de carbon.