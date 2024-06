Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara, in urma unor informații, au gasit in zona Șagului, un barbat pe numele caruia a fost emis de catre Judecatoria Timișoara un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.

- Alarma in aceasta seara in Timisoara, unde o femeie ameninta ca se arunca in Bega. Politistii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați in jurul orei 21 despre situatie. „Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, stabilind faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba despre o femeie,…

- Un tanar de 19 ani a fost retinut ieri dupa ce la inceputul lunii a patruns intr-un imobil din Timisoara si a sustras mai multe bunuri, cauzand un prejudiciu de 8.000 de lei. „Polițiștii Sectiei 4 Urbane Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara…

- Duminica seara, in jurul orei 20:00, polițiștii timișoreni care patrulau in zona Dambovița, au depistat o tanara care avea asupra ei substanțe interzise. „Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara, in timp ce desfașurau activitați specifice de patrulare pe strada Lacului din Timișoara au identificat o tanara,…

- Un condamnat incarcerat in Penitenciarul Timisoara, unde avea regim deschis de munca, fara supraveghere, a evadat, duminica, din punctul in care lucra, in oras. Politistii l-au prins pe o strada din municipiu, dupa doua ore, informeaza Penitenciarul Timișoara intr-un comunicat preluat de News.ro.„Detinutul…

- Miercuri, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui tanar de 17 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt și conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Din activitațile de cercetare a rezultat ca, in data de 22 aprilie a.c., in jurul orei 16.00, tanarul…