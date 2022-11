Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,82 dolari, sau 3,1%, la 86,96 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai scazut nivel din 28 septembrie, de 85,80 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,63 dolari, sau cu 3,2%, la 79,01 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri…

- ”OMV Petrom continua sa monitorizeze indeaproape razboiul existent dintre Rusia si Ucraina si orice sanctiuni si contrasanctiuni suplimentare care decurg din acesta. Societatea analizeaza in mod regulat impactul potential asupra sferei sale de activitate. Intreruperile continue si/sau intensificate…

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o cresterea economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere…

- Preturile petrolului au crescut luni cu aproape 4 dolari pe baril, deoarece OPEC+ a luat in considerare reducerea productiei cu peste 1 milion de barili pe zi (bpd) pentru a sustine preturile. Masura ar fi cea mai mare reducere a productiei de catre OPEC+ de la inceputul pandemiei de Covid-19. 19, transmite…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 4 dolari, coborand sub nivelurile observate inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia, ca efect al unor date economice negative din China, care au alimentat ingrijorarile investitorilor cu privire la riscurile de recesiune, transmite Reuters. Contractele…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana au decis miercuri sa suspende acordul care relaxa regimul de vize cu Rusia, ceea ce va face ca procesul de obtinere a vizelor de catre cetatenii rusi sa fie mai greu si mai lung, in contextul invaziei ruse din Ucraina, a anuntat seful diplomatiei europene Josep…

- Prețul petrolului și-a revenit ușor miercuri, deoarece datele au indicat o cerere ferma de carburanți in Statele Unite, oferind un ragaz dupa o scadere de 5% cu o zi inainte, scrie Reuters. Cotația futures a țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 85 de cenți, sau 0,9%, la 92,49…

- Prețurile petrolului au crescut joi, 25 august, pe fondul ingrijorarilor crescinde cu privire la intreruperile aprovizionarii din cauza intreruperilor de aprovizionare din Rusia, posibile reduceri de producție de catre marii producatori și o inchidere parțiala a unei rafinarii din SUA, transmite RBC-Ucraina…