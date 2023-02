Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat patru bombe aeriene spre Insula Șerpilor, situata la circa 45 de kilometri de țarmurile Romaniei. In plus, podul rutier și feroviar de peste Portița Nistrului, care asigura legatura intre sudul Basarabiei (astazi parte a sud-vestului Ucrainei) și restul Ucrainei, a fost lovit cu drona

- Armata ucraineana a afirmat marti ca ultimele 24 de ore au fost cele mai grele pentru trupele rusesti de la inceputul razboiului si ca 1.030 de soldati ai Moscovei si-au pierdut viata in cursul noptii, astfel ca bilantul total al pierderilor umane suferite de rusi a ajuns la 133.190 de morti, relateaza…

- Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti, Serghei Lavrov a spus ca toata lumea doreste ca actualul conflict din Ucraina - pe care Moscova il numeste "operatiune militara speciala" - sa inceteze, dar ca sprijinul acordat Kievului de Occident joaca…

- „Ucraineni! Ne aducem oamenii acasa. Schimbul tocmai s-a terminat. Astazi avem 215 de vești bune”, spunea Volodimir Zelenski in data de 21 septembrie 2022.Chiar Volodimir Zelenski a fost cel care i-a dezlegat mainile lui Viktor Medvedciuk, in cel mai mare important schimb de prizonieri de la inceputul…

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- SUA vor trimite Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 275 de milioane de dolari si destinat in principal consolidarii apararii antiaeriene, mai ales impotriva dronelor, a anuntat vineri John Kirby, purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza AFP. Kirby a precizat ca SUA vor mai oferi de asemenea…

- Reuniunea NATO de la București are rolul de a transmite un mesaj de unitate și sprijin pentru Ucraina, a declarat Jens Stoltenberg in conferința de presa de la capatul primei zile a summitului miniștrilor de externe din NATO. Cu aceasta ocazie, oficialul a subliniat ca aliații au convenit pentru a oferi…

- Armata rusa a bombardat, miercuri, capitala Ucrainei, Kiev, in contextul intensificarii atacurilor asupra infrastructurii, afirma surse locale. De asemenea, bombardamente au avut loc si asupra orasului Lviv, situat in vestul tarii, mai spun sursele locale. Cel putin patru explozii puternice au avut…