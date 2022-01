Rusia limiteaza in mod deliberat aprovizionarea cu gaze catre Europa ca instrument de presiune geopolitica, in special in legatura cu tensiunile din Ucraina, potrivit directorului executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Faith Briol. Suspiciunea circula de ceva vreme dar este prima data cand Agenția se exprima deschis in acest sens. Trebuie amintit faptul ca Rusia nu este membra a AIE, agentia fiind fondata de OCDE, scrie Mauro Del Corno pentru ilfattoquotidiano.it . Briol a spus ca Moscova reduce cu aproximativ o treime fluxurile catre Europa, favorizand astfel cresterea prețurilor.…