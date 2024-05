Măsură inedită pentru toţi şoferii STB. Anunţul Poliţiei Rutiere Șoferii Societații de Transport București (STB) au fost supuși unei acțiuni neobișnuite din partea Poliției Rutiere. Vineri, acești șoferi au fost testați cu privire la consumul de alcool de catre polițiștii rutieri. Aceste verificari se desfașoara aleatoriu lunar. Acțiunea de control a șoferilor STB a avut loc vineri dimineața, cand personalul navigant al Societații de Transport București a fost supus testelor de alcoolemie de catre Poliția Rutiera. Masura pentru șoferii STB, menita sa previna accidentele Aceasta este o masura permanenta, menita sa previna accidentele și sa descurajeze comportamentele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

