Rusia lansează cea mai mare defăşurare de submarine după Războiul Rece De saptamana trecuta, 10 submarine cu baza in peninsula Kola (extremitatea de nord-vest a Rusiei), intre care opt nucleare, sunt angajate in aceste manevre care se asteapta sa dureze aproximativ doua luni, potrivit datelor furnizate postului public de televiziune NRK de Serviciul norvegian de informatii militare.



'Exista in prezent o intensa activitate in Atlanticul de Nord, iar Norvegia, precum si alte tari NATO, efectueaza misiuni de supraveghere stranse in aer si la suprafata', a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Statului Major al Fortelor armate norvegiene, Brynjar Stordal.



Submersibilele…

Sursa articol si foto: rtv.net

