- Rusia va asigura serviciul datoriei externe in ruble, ca urmare a deciziei SUA de a pune capat, incepand de miercuri, unei exceptii care permitea Moscovei sa isi ramburseze datoriile in dolari, a anuntat Ministerul rus de Finante, transmite Bloomberg.

- Statele Unite au oprit luni Rusia sa plateasca detinatorilor de datorii suverane mai mult de 600 de milioane de dolari din rezervele inghetate detinute la bancile americane, declarand ca Moscova trebuie sa aleaga intre a-si epuiza rezervele in dolari din tara si default. Rusia nu a mai intrat in incapacitate…

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters, potrivit news.ro.…

- Ministerul rus de Finante a anuntat luni ca a aprobat o procedura temporara pentru achitarea datoriei in valuta, dar a avertizat ca aceste plati vor fi facute in ruble, daca sanctiunile impiedica bancile sa-si onoreze datoriile in moneda in care au fost emise, transmite Reuters.