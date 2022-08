Rusia a decis sa interzica majoritatea importurilor de produse agricole din Republica Moldova, exceptand cele din Transnistria. Decizia a fost motivata prin faptul ca fructele și legumele moldovenești ar „incalca repetat standardele de calitate”. Anul acesta, Republica Moldova a trimis in Rusia 168.000 de tone de produse agricole, in principal mere, prune, struguri și cireșe. Rusia a anunțat ca, incepand cu 15 august, va interzice importurile de produse agricole din 31 din cele 34 de regiuni ale Republicii Moldova. Rusia s-a folosit de mai multe ori pana acum, in disputele comerciale cu alte țari,…