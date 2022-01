Ministerul rus al Apararii a anunțat ca trupele ruse cantonate in Transnistria, sub numele de Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), au desfașurat exerciții de lupta in aceasta regiune separatista a Republicii Moldova. „In cadrul antrenamentului s-au realizat manevre de primire a armelor și echipamentelor, pregatirea echipamentelor pentru parasirea flotei de vehicule de lupta și deplasarea in zone de concentrare, unde, la randul lor, o atenție deosebita s-a acordat camuflajului, dotarii posturilor de tragere și pregatirii echipamentului pentru marș”, se precizeaza intr-un comunicat al Districtului…