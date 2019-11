Rusia finalizează testarea sistemului antiaerian de ultimă generaţie S-500 ''Activitatea de punere a noului sistem S-500 in stare operationala se desfasoara conform calendarului stabilit'', a declarat vicepremierul rus Iuri Borisov. Livrarea primelor rachete de acest tip va fi posibila inca de anul viitor, a asigurat el. Sistemul S-500 este cu o generatie peste S-400, deja considerat de multi ca fiind cel mai performant sistem de aparare antiaeriana pe piata internationala de armament. Rachetele S-400 pot lovi tinte aeriene pe o raza de circa 400 de kilometri, in timp ce raza sistemului S-500 este extinsa pana la aproximativ 500 de kilometri. Turcia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

