Ministrii Apararii din Rusia si Belarus au semnat, joi, un document referitor la desfasurarea de arme nucleare tactice rusesti in Belarus, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS, citata de The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a precizat ca „desfasurarea de arme nucleare pe teritoriul Belarusului nu transfera republicii controlul asupra […]