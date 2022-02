Rusia declară că va aduce acasă trupele din Belarus după ce se vor termina manevrele militare acolo Rusia isi va retrage trupele din Republica Belarus dupa ce se vor incheia manevrele militare comune de acolo, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza dpa si AFP. „Pentru cei care urmaresc acest lucru indeaproape, nimeni nu a spus vreodata ca trupele ruse vor ramane pe teritoriul belarus”, a declarat Peskov, potrivit agentiei de presa Interfax. „Este vorba de niste manevre comune si, evident, aceasta presupune ca trupele se vor intoarce la bazele lor la sfarsitul acestor exercitii”, a adaugat Peskov, potrivit agerpres.ro . Rusia a mobilizat in Belarus trupe… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

