Rusia bubuie LGBTQ în plin război din Ucraina: Schimbarea de sex e interzisă prin lege Deputatii rusi au adoptat in prima lectura o lege care interzice schimbarea sexului atat in mod chirurgical, cat si la starea civila, in Rusia, un nou efort conservator al Kremlinului, in plin Razboi in Ucraina, relateaza AFP, citat de News.ro. "Proiectul de lege care stabileste o interzicere totala a interventiilor medicale in vederea schimbarii sexului si inregistrarii la starea civila a schimbarilor de sex fara interventie medicala a fost aprobat", a anuntat miercuri intr-un comunicat Duma de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus.

