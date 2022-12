Rusia atacă cu drone Kievul Locuitorii capitalei Kiev au fost sfatuiti sa se indrepte spre adaposturile antiaeriene vineri dimineata, in timp ce sirenele rasuna in tot orasul, la o zi dupa ce Rusia a desfasurat cel mai mare atac aerian de cand a inceput razboiul, in februarie. La putin timp dupa ora 2.00, autoritatile orasului Kiev au emis o alerta pe canalul de Telegram privind sirenele de alarma aeriana si au cerut locuitorilor sa se indrepte spre adaposturi. Oleksei Kuleba, guvernatorul regiunii Kiev, a afirmat pe Telegram ca este in desfasurare un ”atac cu drone”. Un martor aflat la 20 de kilometri sud de Kiev a declarat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La putin timp dupa ora 2.00, autoritatile orasului Kiev au emis o alerta pe canalul de Telegram privind sirenele de alarma aeriana si au cerut locuitorilor sa se indrepte spre adaposturi, informeaza News.ro. Oleksei Kuleba, guvernatorul regiunii Kiev, a afirmat pe Telegram ca este in desfasurare un…

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si a afirmat ca propunerile de a pune capat conflictului din Ucraina trebuie sa tina cont de „noua realitate” a anexarii regiunilor Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie de catre Rusia, transmite Reuters.„Nu…

- Cel putin cinci persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un bombardament al fortelor ruse in centrului orasului Herson din sudul Ucrainei, a transmis sambata consilierul prezidential ucrainean Kirilo Timosenko, potrivit agentiilor Reuters si France Presse, citate de Agerpres. La scurt timp, presedintele…

- Rusia pare ca se afla in situatia in care este forțata sa foloseasca bombe expirate pe masura ce stocurile sale de munitii scad dupa mai bine de noua luni de razboi in Ucraina, a declarat luni un inalt oficial militar american, transmite AFP. Stocurile moderne de munitie ale Moscovei „se epuizeaza rapid”…

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- ”Declaratiile presei poloneze si ale unor oficiali despre o pretinsa cadere a unei rachete rusesti in apropiere de localitatea Przewodow sunt provocari intentionate cu scopul de a crea o escaladare a situatiei”, a scris acuza intr-o postare pe Telegram ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, potrivit…

- Aproximativ 4,5 milioane de locuitori au ramas fara electricitate in noaptea de joi spre vineri din cauza atacurilor fortelor Moscovei impotriva infrastructurii Ucrainei, presedintele Volodimir Zelenski denuntand o ”teroare energetica”, transmite AFP și Agerpres . ”Numai in aceasta seara, aproximativ…

- Aproape 4,5 milioane de locuitori au ramas fara electricitate in noaptea de joi spre vineri din cauza atacurilor fortelor ruse impotriva infrastructurii Ucrainei, presedintele Volodimir Zelenski denuntand o ‘teroare energetica’, transmite AFP. Numai in aceasta seara, aproximativ 4,5 milioane de consumatori…