Rusia: Atac sinucigaș cu bombă în Caucaz, șase polițiști au fost răniți Șase ofițeri ai forțelor de ordine ruse au fost raniți vineri dupa ce un barbat pe care voiau sa-l aresteze s-a aruncat în aer într-un sat din regiunea Cauzac, au spus autoritațile antitero, preluate de Reuters.



Polițiștii au intervenit pentru a-l opri pe barbat când acesta încerca sa forțeze accesul într-o zona unde desfașurau o operațiune de cautare, a spus Comitetul Național pentru Contraterorism într-un comunicat.



Niciun civil nu a fost ranit, iar autoritațile încearca sa-l identifice pe atacator, au mai transmis autoritațile.



Atacul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șase ofițeri ai forțelor de ordine ruse au fost raniți astazi dupa ce un barbat pe care voiau sa-l aresteze s-a aruncat in aer intr-un sat din regiunea Cauzac, au spus autoritațile antitero, preluate de Reuters.Polițiștii au intervenit pentru a-l opri pe barbat cand acesta incerca sa forțeze accesul…

- Rusia a raportat un numar record de 28,782 de cazuri de infectare cu Covid-19, pentru ultimele 24 de ore, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: SURSE BREAKING Ofițerul reținut de DNA Brașov era șeful BIROULUI ce ASCULTA intreg județul - Avea comportament de 'CARTIȚA' pentru beneficiari…

- Rusia a condamnat un barbat la 13 ani de inchisoare pentru ca a incercat sa ofere Agentiei Centrale de Informatii a SUA (CIA) secrete militare despre Flota de Nord de Rusiei, a transmis vineri Serviciul Federal de Securitate (FSB) de la Moscova, potrivit Reuters si AFP. FSB a precizat…

- Rusia impune reguli de protecție impotriva coronavirusului. Autoritațile ruse impun purtarea maștii in unele locuri publice și recomanda inchiderea barurilor pe timpul nopții. Masca ar urma sa devina obligatorie in parcari, lifturi, taxiuri si transportul public. Agentia rusa pentru protectia consumatorilor…

- Autoritatile ruse au dispus marti purtarea mastii in anumite locuri publice si le-au cerut autoritatilor regionale sa ia in calcul inchiderea barurilor si a restaurantelor in timpul noptii, dupa o recrudescenta a cazurilor de COVID-19 in Rusia, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Agentia rusa…

- Rusia a raportat vineri 9.412 de cazuri noi de coronavirus, cel mai mare numar zilnic dupa data de 23 mai, numarul total al infectarilor la nivel national ajungand la 1.194.643, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Moscova, principalul focar de infectie al tarii, a inregistrat 2.704 de noi contagieri…

- Autoritatile ruse au blocat activele lui Aleksei Navalnii, in cadrul unei proceduri judiciare, in timp ce liderul opozitiei era spitalizat in Germania dupa ce a fost otravit, scrie Reuters. Conturile bancare...

- O persoana inarmata a atacat cu focuri de arma doi adjuncti ai serifului din comitatul american Los Angeles in timp ce acestia se aflau sambata noaptea intr-o masina a politiei, transmite Reuters. Imagini ale atacului surprinse de o camera de supraveghere au fost difuzate de catre departamentul serifului.…