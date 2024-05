”rtk romania, subsidiara locala a rtk international (cu o retea de peste 3.000 de agentii de turism afiliate in strainatate), anunta oficial deschiderea activitatii pe piata turistica din Romania. Cu o echipa care are o experienta vasta in industria turismului, rtk romania isi propune sa aduca servicii inovatoare si sa sprijine agentiile de turism locale in dezvoltarea parteneriatelor si distributiei independente a serviciilor turistice”, anunta compania. rtk romania a fost infiintata in aprilie 2024 si detine licenta de agentie de turism organizatoare. Asociatii sunt rtk international (80%) si…